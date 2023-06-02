Укрзалізниця отримає 6,7 млн євро гранту від Європейського інвестиційного банку

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та АТ "Укрзалізниця" підписали грантову угоду від ЄС на суму 6,7 млн євро для підтримки життєдіяльності компанії під час великої війни.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Грант ЄС допоможе покрити найнагальніші потреби єдиної в Україні залізничної компанії, яка підтримує українську економіку та українців упродовж жорстокого другого року війни", - йдеться в повідомленні.

Спочатку грант від ЄС у розмірі 6,7 млн євро для "Укрзалізниці" передбачався для проєкту ЄІБ "Модернізація української залізниці" для вдосконалення та електрифікації частини залізничної системи в Україні. Однак з війною потреби змінилися.

"Відповідно до рішення Європейської комісії, початковий грант було перепрофільовано на термінову екстрену підтримку "Укрзалізниці" з метою забезпечення продовження функціонування залізниці та задо

"Підтримка Укрзалізниці та українців з боку наших партнерів є як ніколи важливою. Ми цінуємо те, як Європейський Союз та Європейський інвестиційний банк оперативно реагують на наші потреби. Це вкрай важливо для підтримки ліквідності компанії, відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури та забезпечення стабільної роботи залізниці", - прокоментував член правління компанії Антон Мішин.

Керівниця відділу "Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура і довкілля" представництва Євросоюзу в Україні Клое Алліо наголосила, що співпраця у транспортному секторі залишається пріоритетом для ЄС, і включає, зокрема, розширення залізничного сполучення між ЄС та Україною.

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Економічна правда