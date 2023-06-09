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Оборудки з землею на 80 мільйонів: 4 екскерівники Держгеокадастру у Вінниці отримали підозри

П'ятниця, 9 червня 2023, 16:20 - Олексій Павлиш
 

Співробітники ДБР повідомили про підозру чотирьом колишнім начальникам Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області, які у різні роки протиправно роздали земельні ділянки на понад 80 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Встановлено, що керівники управління протягом 2013-2020 років неналежно виконували свої службові обов’язки, без перевірок видали накази про безоплатну видачу у власність земельних ділянок особам, які раніше скористалися правом безоплатного отримання ділянки.

Виявлено понад 50 подібних фактів. На ці земельні ділянки наразі накладено арешт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проводяться обшуки за місцем проживання підозрюваних, вони підорюються у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Нагадаємо:

ДБР повідомило про підозру керівнику Головного управління Держгеокадастру Хмельницької області через оборудки зі землею.

Економічна правда

земля влада Держгеокадастр
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