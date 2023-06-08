Оборудки із землею: керівник управління Держгеокадастру у Хмельницькій області отримав підозру

ДБР повідомило про підозру керівнику Головного управління Держгеокадастру Хмельницької області через оборудки зі землею.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що високопосадовець підписав кілька наказів щодо виділення землі під ведення особистого господарства 8 місцевим громадянам.

"При цьому він не перевірив, що ці люди вже раніше отримували землю. Більше того, за кілька днів після набуття права власності вони передали "свої" землі одній зі столичних фірм, що займається вирощуванням зернових культур.

Зокрема, йдеться про 16 га земель Китайгородської та Староушицької селищних рад Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Згідно з висновками експертизи, вказані протиправні дії завдали державі збитків на майже 700 тис грн", - йдеться у повідомленні.

Слідство також перевіряє, чи не отримував високопосадовець хабарі за вчинення цих протиправних дій. Також вивчаються інші можливі епізоди незаконного виділення землі, додали в ДБР.

Посадовець підозрюється у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України), вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

У ДБР додали, що наприкінці квітня правоохоронці зафіксували незаконну роздачу земель Миролюбненської територіальної громади Старокостянтинівського району. За інформацією слідства, в обхід законодавства посадовці роздали приватним особам близько 40 га землі, ринкова вартість яких орієнтовно складає 3 млн грн.

Досудове розслідування триває, вивчається коло усіх причетних посадових осіб до оборудок із землями.

ДБР не називає імені підозрюваного, але за даними реєстрів та інформації на сайті ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області, начальником управління є Василь Василенко.

Економічна правда