ДІЯРУ розпорядилося вивести в "холодний зупин" останній енергоблок ЗАЕС

Державна інспекція ядерного регулювання віддала розпорядження перевести в стан "холодний зупин" енергоблок №5 Запорізької АЕС - останній з шести енергоблоків окупованої ЗАЕС, який іще залишався в стані гарячого зупину.

Про це повідомляється на сайті Держатомрегулювання (ДІЯРУ).

"Розпорядження видано експлуатуючій організації у зв’язку із неможливістю усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки", - йдеться в повідомленні.

При ухваленні розпорядження Держатомрегулювання виходило з наступних факторів:

інформації "Укргідроенерго" від 6 червня 2023 року про спрацювання Каховського водосховища за декілька діб внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС;

продовження періодичного обстрілу окупантами промислового майданчика ВП "Запорізька АЕС" та прилеглих територій, внаслідок яких зазнають пошкоджень повітряні лінії зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України;

припинення з 17 травня 2023 року передачі даних Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки ЗАЕС, що виконує функцію раннього оповіщення;

деградацію системи аварійного реагування на майданчику ЗАЕС та за його межами в умовах тимчасової окупації РФ ЗАЕС, частини Запорізької та Херсонської областей.

"В умовах втрати основного проєктного джерела підживлення бризкальних басейнів, необхідно негайно приступити до переводу енергоблока №5 ЗАЕС у стан "холодний зупин", поки ще підтримується проєктний режим роботи необхідних систем охолодження", - йдеться в розпорядженні.

Обмеження експлуатації енергоблока №5 Запорізької АЕС діятиме до усунення виявлених порушень.

Як зазначають в Держатомрегулювання, контроль за дотриманням основних принципів безпеки на Запорізькій АЕС забезпечить постійно діюча міжнародна місія МАГАТЕ.

Нагадуємо:

Експлуатація інших енергоблоків ВП "ЗАЕС" - №№ 1, 2, 3, 4, 6 – була обмежена станом "холодний зупин" відповідно до розпоряджень Держатомрегулювання від 18 серпня 2022 року та від 10 лютого 2023 року.

Через падіння рівня води в Каховському водосховищі після підриву російськими військами Каховської ГЕС, в "Енергоатомі" раніше допустили переведення в холодний стан останнього з шести енергоблоків окупованої Запорізької АЕС, який іще залишався в стані гарячого зупину. Після цього він фактично припинить споживати воду зі ставка-охолоджувача станції.