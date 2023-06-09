У Нацбанку пояснили, чому переліцензування платіжної системи WayForPay тривало більше місяця

Національний банк розглядав питання надання ліцензії на надання платіжних послуг компанії ТОВ ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" (WayForPay) більше місяця, оскільки компанія весь цей час усувала зауваження регулятора.

Про це в НБУ відповіли на запит ЕП.

У четвер, 8 червня, Нацбанк видав WayForPay ліцензію на надання платіжних послуг та включив цю компанію до Реєстру платіжної інфраструктури у статусі фінансової установи, що має право на надання платіжних послуг (зокрема, переказ коштів без відкриття рахунків).

"Таке рішення було ухвалене за результатами розгляду документів, які ТОВ ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" (WayForPay) подавало протягом тривалого періоду - з 26 квітня 2023 року до 06 червня 2023 року", - додали в НБУ.

У процесі розгляду документів фінансовий регулятор кілька разів направляв WayForPay листи із зауваженнями, які мали бути усунуті, зокрема щодо:

умов та порядку надання фінансових платіжних послуг;

питань внутрішнього аудитора;

відповідального працівника за фінансовий моніторинг;

захисту прав споживачів;

фінансового та майнового стану власників.

Також НБУ кілька разів проводив зустрічі з представниками фінансової йомпанії "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" (WayForPay) з метою додаткового роз'яснення наданих зауважень. І лише після усунення всіх зауважень Нацбанк зміг ухвалити рішення про надання ліцензії.

"Варто зазначити, що з понад ста компаній, які проходили процедуру переліцензування, в цьому конкретному випадку ми побачили і замовні матеріали, і маніпулятивні заяви і навіть натяки щодо можливості зовнішнього впливу на прийняття рішення", - додали в НБУ.

Також у регуляторі підкреслили, що колегіальні органи НБУ будуть реалізовувати повноваження в чіткій відповідності з приписами закону і витрачати стільки часу на вивчення питання і прийняття рішення, скільки буде потрібно, приймаючи до увагу лише нормативну базу і вимоги закону.

Нагадуємо:

Напередодні Національний банк видав ще дві ліцензії на надання фінансової платіжної послуги - їх отримали ТОВ "ФК ФІН ПЕЙ" та ТОВ ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ".

На початку травня компанія ТОВ "Вей фор пей", яка надає платіжні послуги малому та середньому бізнесу в Україні, призупинила діяльність, оскільки чекала на отримання нової ліцензії від НБУ.

У компанії заявляли, що таким чином під час війни йде перерозподіл ринку платіжних послуг, адже кожен день "простою" вартує їм клієнтів, які йдуть до конкурентів. У Нацбанку ж посилались на регламент розгляду пакету документів для видачі нової ліцензії.

Економічна правда