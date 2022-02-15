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В Україні з’явиться оператор систем накопичення енергії

Вівторок, 15 лютого 2022, 15:30 - Дана Гордійчук
 
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Верховна Рада внесла у законодавче поле поняття систем накопичення енергії та створила передумови для запровадження оператора.

Про це відомо зі сторінки законопроєкту №5436-д.

Документ у другому читанні та в цілому підтримали 312 депутатів.

Закон врегульовує діяльність з накопичення енергії та визначає статус систем накопичення енергії. 

Також запроваджується поняття оператора системи накопичення енергії, який здійснює діяльність з накопичення енергії з метою її продажу, надання допоміжних послуг чи надання послуг з балансування.

Врегульовуються питання ліцензування діяльності з накопичення енергії, можливості використання такої системи споживачами та виробниками електроенергії. Крім того, операторам системи передачі та систем розподілу заборонять займатися накопиченням енергії.

Основна мета таких змін – оптимізація виробництва електроенергії завдяки вирівнюванню графіка навантаження як на електростанцію, так і на інфраструктуру.

Системи накопичення допомагають інтегрувати "зелену" генерацію в енергосистему України та забезпечує надійність виконання планового графіку видачі потужності в мережу.

Нагадуємо:

Міністерство енергетики планує ввести на ринок нового оператора, що займатиметься накопиченням електроенергії на ринку, а також заборонити це робити іншим учасникам.

Економічна правда

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