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United24 запустила збір на подолання наслідків підриву Каховської ГЕС

Четвер, 8 червня 2023, 14:50 - Олексій Павлиш

Фандрейзингова платформа UNITED24 запустила збір "Допоможемо рятувальникам" на подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє пресслужба платформи у Telegram.

Зазначається, що на зібрані кошти придбають човни, мотопомпи, ліхтарі, гідрокостюми, рятувальну техніку для екстрених служб України.

Зробити донат можна за посиланням.

Також в UNITED24 повідомили, що бізнес почав спрямовувати кошти на подолання наслідків підриву Каховської ГЕС. Зокрема, компанія Dragon Capital (власник "Української правди") спрямувала 10 млн грн, аптечний холдинг "АТЦ" - 2,85 млн грн, мережа "Варус" - 2 млн грн.

Нагадаємо:

Бізнес закликають долучитися до допомоги в евакуації та подоланні наслідків підриву Каховської ГЕС човнами, гідрокостюмами та рятувальними кругами.

Економічна правда

Херсон Каховська ГЕС бізнес фінанси
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