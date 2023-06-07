Бізнес закликали допомогти човнами та іншим спорядженням рятувальникам

Бізнес закликають долучитися до допомоги в евакуації та подоланні наслідків підриву Каховської ГЕС човнами, гідрокостюмами та рятувальними кругами.

Про це написав співвласник Rozetka Владислав Чечоткін у Facebook.

"Ми отримали перелік того, що необхідно для ліквідації наслідків жахливої катастрофи, яку влаштували росіяни на Каховській ГЕС. Є розуміння, що потрібно ДСНС та ДССТ. Перелік великий — ключова потреба човни, мотопомпи, ліхтарі, гідрокостюми, рятувальні круги і шнури", - написав він.

Бізнесмен закликав долучитись до збору усі українські бізнеси та додав, що маркетплейс сьогодні передав 9 човнів з моторами та 150 рятувальних жилетів.

Перелік потрібного спорядження в таблиці за посиланням.

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