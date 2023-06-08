Енергосистема України знову не впоралася з навантаженням: допомогу аварійно надала Румунія 

Через дефіцит електроенергії Україні вдруге за останні кілька тижнів знадобилася аварійна допомога з Румунії.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Зокрема, енергосистема Україна не змогла самостійно подолати вечірній пік споживання ввечері 7 червня.

"7 червня 2023 року з 20:00 до 23:00 через недостатність загальної потужності українських електростанцій для покриття вечірнього піка споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. Імпорт та експорт у ці години був відсутній", – зазначили в "Укренерго".

Станом на ранок, 8 червня, виробництва електроенергії було достатньо для покриття потреб споживачів. Але ситуація може знову повторитися до кінця поточного дня.

У цьому зв'язку "Укренерго" просить перенести використання потужної техніки з вечірніх годин (19:00-22:00) на інші періоди доби, щоб зменшити навантаження в енергосистемі та полегшити балансування.

Нагадуємо:

Аварійна допомога не є комерційним імпортом. Це ситуативний захід екстреного реагування для балансування енергосистеми.

Україна може використовувати аварійну допомогу від сусідніх країн завдяки синхронній роботі енергосистеми України з європейською енергосистемою ENTSO-E.

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