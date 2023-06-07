Найбільші єгипетські музеї та історичні пам'ятки перестали приймати готівку для оплати вхідних квитків

Міністерство туризму та старожитностей Єгипту опублікувало циркуляр, згідно з яким низка археологічних пам'яток і музеїв тепер застосовують систему безготівкової оплати для купівлі вхідних квитків.

Про це повідомляє Egypt Independent.

"Готівкові платежі призупиняються в повному обсязі, операції здійснюються за допомогою безготівкових розрахунків", - йдеться в повідомленні.

Міністерство заявило, що це є продовженням його плану всеосяжної цифрової трансформації та допомоги єгипетській державі перейти на безготівкові платежі.

Наразі система поширюється на відвідування пірамід Гізи, цитаделі Салах ад-Дін аль-Айюбі, недобудованого обеліска і храму Едфу, міста Ком-Омбо, острова Філе і скелі Абу-Сімбел в Асуані, Єгипетського музею на Тахрірі і Нубійського музею.

Як пояснили в міністерстві, для купівлі квитків безготівково є кілька способів. Для туркомпаній - купівля через Центр продажу квитків при Мінтуризму Єгипту, або переказом з рахунку на рахунок, або банківською картою. Також можлива оплата квитків уже на місці гідом, представником туркомпанії - за допомогою картки єгипетського банку, або купівля квитків онлайн на сайті Egy Monuments.

Самостійні туристи можуть оплатити квитки банківськими картами в касах або автоматах, а також онлайн.

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До війни Єгипет був серед найпопулярніших туристичних напрямків в Україні.

Економічна правда