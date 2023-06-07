Світовий банк суттєво погіршив прогноз по ВВП України цьогоріч

Світовий банк погіршив цьогорічний прогноз росту ВВП України до 2%, у січні ріст економіки прогнозувався на рівні з 3,3%.

Про це йдеться у звіті Global Economic Prospects.

Як пояснили у Світовому банку, прогноз погіршили через економічні наслідки атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру в IV кварталі минулого року.

Також на сповільнення відновлення економіки впливає виїзд за кордон великої кількості працездатного населення. Зокрема, в Європі зареєстрували 8 мільйонів українських біженців.

Витрати на реконструкцію та відновлення України Світовий банк оцінив у 2,6 раза вище за рівень ВВП країни за 2022 рік.

Крім цього, у Світовому банку вважають, що тиск на державні фінанси продовжиться, попри офіційну зовнішню підтримку, включно з нещодавно узгодженим фінансуванням МВФ у розмірі 15,6 млрд дол у межах механізму розширеного фінансування.

Нагадуємо:

За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні торік зріс з 5,5% до 24,2% - за межею бідності опинились 7,1 мільйона людей.