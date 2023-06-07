Київські ГЕС та ГАЕС починають оснащувати системами раннього оповіщення про загрози
ПрАТ "Укргідроенерго" починає будівництво системи раннього виявлення загроз надзвичайних ситуацій на Київських ГЕС та ГАЕС, що розташовуються вище по річищу Дніпра над столицею України.
Тендерне оголошення з пошуку підрядника оприлюднене в системі електронних торгів "Прозорро".
Як випливає з тендерної документації, такою системою буде оснащено каскад Київських ГЕС і ГАЕС.
Термін завершення робіт - до 31 грудня 2024 року.
Вартість проєкту - 35,190 млн гривень. Ця сума включає як інженерні, так і будівельні роботи.
Нагадуємо:
6 червня, після підриву окупантами дамби Каховської ГЕС, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що це не єдина дамба на Дніпрі, де росіяни намагалися заподіяти шкоду. Однією з таких цілей могла бути дамба Київської ГЕС.
Про один з інцидентів на Київській ГЕС повідомлялося на самому початку вторгнення. 26 лютого 2022 року українська протиповітряна оборона вночі збила ракету, яка прямувала у сторону дамби Київського водосховища у Вишгороді.
У цьому зв'язку в Міністерстві інфраструктури заявляли, що руйнування Київської дамби може призвести до руйнування Канівської, Кременчуцької та інших гребель каскаду і навіть аварії на Запорізькій АЕС.
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