Ворог хотів зруйнувати дамбу Київського водосховища – МІУ

Українська протиповітряна оборона вночі збила ракету, яка прямувала у сторону дамби Київського водосховища у Вишгороді.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури з посиланням на Укрводшлях.

"Сьогодні зранку о 3:50 Українські ППО збили російську ракету, яка прямувала у напрямку дамби Київського водосховища, яке розташоване на північ від Києва. Якщо дамба буде зруйнована, повінь призведе до катастрофічних жертв та збитків – в тому числі затоплення житлових районів Києва та передмість.

Руйнування Київської дамби може призвести до руйнування Канівської, Кременчуцької та інших греблей каскаду і навіть аварії на Запорізькій АЕС", – йдеться у повідомленні.

Економічна правда