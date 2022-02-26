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Ворог хотів зруйнувати дамбу Київського водосховища – МІУ

Субота, 26 лютого 2022, 10:00

Українська протиповітряна оборона вночі збила ракету, яка прямувала у сторону дамби Київського водосховища у Вишгороді.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури з посиланням на Укрводшлях.

"Сьогодні зранку о 3:50 Українські ППО збили російську ракету, яка прямувала у напрямку дамби Київського водосховища, яке розташоване на північ від Києва. Якщо дамба буде зруйнована, повінь призведе до катастрофічних жертв та збитків – в тому числі затоплення житлових районів Києва та передмість.

Руйнування Київської дамби може призвести до руйнування Канівської, Кременчуцької та інших греблей каскаду і навіть аварії на Запорізькій АЕС", – йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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війна Мінінфраструктури

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