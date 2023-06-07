Держагентство відновлення побудує водогони до постраждалих від підриву Каховської ГЕС міст та сіл

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури відповідатиме за будівництво водогонів до постраждалих від підриву Каховської ГЕС міст та сіл.

Про це повідомляє пресслужба Держагентства у Facebook.

Агентство планує побудувати 3 ланки водопроводу, який буде здатний пропускати близько 300 тис кубометрів води на добу з можливістю збільшення обсягу водопостачання.

Загальна довжина нового водогону становитиме 87 кілометрів.

"Наш перший крок - узгодити маршрут його проходження з урахуванням розвитку населених пунктів та наявних комунікацій.Далі розпочнемо виготовляти проєктну документацію. Після геологічних та геодезичних робіт матимемо більш чітку картину і зможемо точно визначити, скільки часу потрібно, щоб завершити такий масштабний проєкт", — прокоментував очільник Агентства Мустафа Найєм.

У відомстві нагадали, що через падіння рівня води у Каховському водосховищі без водопостачання залишиться значна частина Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Натомість новозбудована інфраструктура забезпечуватиме якісною питною водою жителів Нікополя, Марганця, Кривого Рогу, Томаківки, Мар’янського і Покрову.

Будівництво водогонів є одним із компонентів стратегії держави щодо забезпечення питною водою постраждалих міст та сіл.

Нагадуємо:

Уряд виділить 1,5 млрд гривень для будівництва нових магістральних водогонів, щоб забезпечити водою міста Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської області.

Економічна правда