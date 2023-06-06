АРМА шукає управителів для майна “Альфа-Банку”
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) почало конкурсний відбір управителя з відбору управителя для об’єктів нерухомого майна у Києві, що належать на праві власності АТ "Альфа-Банк".
Про це повідомляє пресслужба АРМА.
Агентство зазначає, що управляти цим активом може юридична особа або фізична особа-підприємець, яка має досвід управління нерухомістю, необхідні ресурси та запропонує найбільш вигідні цінові умови.
Зокрема, на конкурс з пошуку управителя виставлено три об’єкти нерухомості :
- нежитловий будинок, загальною площею 2722,8 кв. м., по вул. Тургенєвська, 52/58;
- павільйон, загальною площею 321,9 кв. м., по вул. Софіївська, 5;
- нежитловий будинок, загальною площею 3892,6 кв. м., по вул. Чорновола, 8 (літ. Б).
"Зазначене майно передано в управління АРМА на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва", – йдеться в повідомленні.
Прийняття документів від учасників конкурсу триває до 16:00 3 липня 2023 року.
Додається, що майбутній управитель зобов’язаний зберігати нерухомість та сплачувати частину отриманих доходів до державного бюджету.
Нагадаємо:
Державне бюро розслідувань передало в управління Національного агентства з виявлення та менеджменту активів нерухомість колишнього міського голови Святогірська Володимира Бандури загальною вартістю в понад 12 мільйонів гривень.