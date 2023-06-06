Росіяни намагалися пошкодити й інші дамби на Дніпрі - командування ЗСУ

Підірвана ворогом дамба Каховської ГЕС - не єдина, де росіяни намагалися заподіяти шкоду.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Ворог і до цього намагався якимось чином зашкодити нашим дамбам на річці Дніпро, але його дії були марні", - наводить слова Наєва командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Як випливає зі слів Наєва, однією з таких цілей могла бути дамба Київської ГЕС.

"Що стосується Київської ГЕС, то вона перебуває в зоні відповідальності угруповання сил і засобів оборони Києва, яке підпорядковане мені. Нами вжиті відповідні заходи з безпеки: як щодо прикриття від ударів з повітря, так і щодо неможливості дій диверсійно-розвідувальних сил противника", - заявив Наєв.

За його словами, зазначений комплекс заходів повністю впроваджений і вже діє.

Також, за словами Наєва, всі загрози аналізуються, і вживаються заходи, які знижують і зводять нанівець можливі ворожі дії, які можуть бути у майбутньому.

Нагадуємо:

Про один з інцидентів на Київській ГЕС повідомлялося на самому початку вторгнення. 26 лютого 2022 року українська протиповітряна оборона вночі збила ракету, яка прямувала у сторону дамби Київського водосховища у Вишгороді.

У цьому зв'язку в Міністерстві інфраструктури заявляли, що руйнування Київської дамби може призвести до руйнування Канівської, Кременчуцької та інших греблей каскаду і навіть аварії на Запорізькій АЕС.

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Економічна правда