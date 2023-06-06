В "Енергоатомі" пояснили аварійні алгоритми охолодження ЗАЕС

Зниження рівня води у Каховському водосховищі напряму не впливає на зниження рівня води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС (ЗАЕС).

Про це заявив президент "Енергоатома" Петро Котін.

"Й у самому ставку на ЗАЕС, й у так званих чашах басейнів... утримується нормальний рівень води, який в них був до підриву греблі Каховської ГЕС", - скзаав Котін.

Якщо ж вода у ставку-охолоджувачі ЗАЕС "опускатиметься", її потрібно буде "додавати", і є певні алгоритми, як це робити, додав він.

"З вересня 2022 року енергоблоки ЗАЕС не працюють, тому активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається і поки не було необхідності його підживлювати. Та навіть якщо у Каховському водосховищі взагалі не буде води, проєкт передбачає заходи його підживлення.

Одним з останніх є використання підземної води зі свердловин на майданчику ЗАЕС", - пояснив Котін.

Нагадаємо:

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило у вівторок, що його експерти "уважно стежать за ситуацією" і що на Запорізькій атомній електростанції немає "безпосереднього ризику для ядерної безпеки" після руйнування Каховської ГЕС.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що за нинішньої швидкості падіння рівня Каховського водосховища, води для підживлення конденсаторів турбін і систем безпеки Запорізької АЕС вистачить на кілька днів, але існують й альтернативні джерела водопостачання, яких може вистачити на місяці, якщо вони не будуть зруйновані.

Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

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Економічна правда