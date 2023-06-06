Капіталізація крипторинку знизилась на тлі позову у США проти Binance

Позов Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) проти найбільшої криптобіржі світу Binance та її керівника Чанпена Чжао за неправомірне поводження з коштами клієнтів і введення в оману вносить "нову порцію невизначеності" в криптосектор.

Про це пише Bloomberg.

"SEC звинуватила Binance Holdings і Чжао в неправомірному поводженні з коштами клієнтів, введенні в оману інвесторів і регуляторів, а також в порушенні правил торгівлі цінними паперами. Ці дії посилюють регуляторний тиск на найбільшу платформу для торгівлі цифровими активами. Це також ще один "синець під оком" для криптовалют після розгрому у 2022 році, який спричинив rhf[ FTX на тлі шквалу звинувачень у шахрайстві", - пише агентство.

Перед ринком стоїть непросте завдання відновити довіру, а тим часом інвестори переходять до таких тем, як акції штучного інтелекту. Загальна вартість цифрових монет впала до 1,1 трлн дол з піку в понад 3 трлн дол у 2021 році, додаэ видання.

Jane Street Group, Jump Trading та інші великі торгові компанії відмовилися від криптовалют у США на тлі посиленого контролю з боку регуляторів. Зменшення ліквідності може стати перешкодою для інвесторів, оскільки ускладнить впорядкований вхід і вихід з інвестицій у цифрові активи.

"Через рік галузь буде зовсім іншою", - написав керівник відділу досліджень Matrixport Маркус Тілен. "Обсяги торгів, ймовірно, ще більше знизяться, що вплине на прогнози доходів маркет-мейкерів. Криптовалюта в США продовжить переживати ядерну зиму", - вважаэ вын.

Ціни на цифрові активи у вівторок в основному стримували падіння, викликане судовим процесом. Індекс 100 найпопулярніших монет втратив близько 4% з моменту подачі позову в понеділок. Біткоїн, найбільший токен, впав ближче до рівня 25 тис дол.

Чистий відтік з біржі Binance в понеділок досяг 702 мільйонів доларів, що є найвищим показником з лютого, згідно з даними Dune Analytics.

За даними Coindesk, станом на 13:24 за Києвом біткоїн торгувався по 25,7 тис дол.

Нагадаємо:

Головний регулятор Уолл-стріт - Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) - звинуватила найбільшу криптобіржу світу Binance та її гендиректора Чанпена Чжао в порушенні правил торгівлі цінними паперами.

Економічна правда