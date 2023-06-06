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"Укроборонпром" домовився з Чехією про спільний ремонт танків Т-64

Вівторок, 6 червня 2023, 13:03 - Олексій Павлиш

"Укроборонпром" та чеське держпідприємство VOP CZ розпочнуть спільний ремонт українських танків Т-64, які потім вирушать на поле бою.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Чехії.

"Новоїчинське військово-ремонтне підприємство незабаром розпочне ремонт українських танків Т-64. З міркувань безпеки точна кількість техніки, яка пройде капітальний ремонт у Чехії протягом найближчих місяців, не може бути названа, адже танки вирушать безпосередньо на поле бою.

Контракт на ремонт та модернізацію танків Т-64 української армії було укладено державним підприємством на основі меморандуму між державним підприємством VOP CZ та українським державним концерном "Укроборонпром" від лютого цього року", - йдеться у повідомленні.

"Чеська Республіка підтримує і буде підтримувати Україну в її боротьбі з російським агресором. Ми надаємо військові матеріали, тренуємо українських солдатів, а тепер ще й допомагаємо з ремонтом української техніки. Ми пропонуємо свої знання та навички у навчанні та ремонті, а також отримуємо безцінний бойовий досвід від українців", - сказала міністр оборони Яна Черночова.

До кінця цього року співробітники VOP CZ повинні відремонтувати невизначену кількість Т-64 радянського виробництва. "Для VOP CZ це чудова можливість відремонтувати техніку, яка потім піде прямо на фронт", - сказав директор компанії Марек Шпок.

Він додав, що співробітники його компанії протягом останніх тижнів відвідали заводи "Укроборонпрому" в Україні з метою налагодження взаємної співпраці.

За словами Шпока, танки простояли на зберіганні десятки років і потребують повного демонтажу, заміни багатьох запчастин та повного відновлення боєздатності.

"Загалом модернізація буде здійснюватися під технічним наглядом фахівців з української сторони, за її безпосередньої участі. Танки будуть оснащені засобами оптичної системи спостереження, покращеним зв'язком тощо", - заявив Шпок, додавши, що все відбуватиметься в умовах підвищених заходів безпеки.

"Ми вдячні чеським колегам за партнерство і віримо у великі перспективи нашої співпраці. Досягнуті домовленості з VOP CZ є виконанням угоди про створення спільного оборонного кластеру з Чехією, яку Укроборонпром та Агентство міжурядового оборонного співробітництва (AMOS) уклали наприкінці минулого року.

Співпраця загалом передбачає виробництво військової техніки, збільшення виробництва боєприпасів різних калібрів (як на існуючих потужностях, так і новостворених на захищених майданчиках), розвиток сервісних вузлів з обслуговування та ремонту зенітного озброєння, а також співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів", - зазначив генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

Нагадаємо:

Держконцерн "Укроборонпром" та Міжурядова агенція оборонної співпраці (AMOS) при Міноборони Чехії підписали угоду про створення спільного оборонного кластеру.

Економічна правда

Укроборонпром зброя Чехія
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