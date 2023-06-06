Кабмін оголосив пріоритети у зв'язку з підривом Каховської ГЕС

Евакуація, ситуація на Запорізькій АЕС і забезпечення питною водою є пріоритетними завданнями у зв'язку з підривом Каховської ГЕС.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підсумовуючи рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка на своєму засіданні 6 червня обговорила наслідки руйнування росіянами Каховської ГЕС.

Було поставлено чотири головних завдання:

Основне - це розвиток ситуації на Запорізькій АЕС. За словами Шмигаля, поки що ситуація контрольована. Важливо не допустити розвитку найгіршого сценарію.

Організація евакуації та розміщення людей на безпечних територіях. Перші поїзди з Херсона вирушають о 13:00.

Забезпечення питною водою постраждалих регіонів. Уже напрацьовані пропозиції та підготовлені проєктні рішення. Готується виділення коштів.

Проведення оцінки екологічних наслідків.

"Усі отримали завдання і доручення за кожним із цих пунктів. Рішення мають бути напрацьовані швидко та невідкладно. Члени держкомісії отримують регулярні оновлення щодо ситуації", - заявив Шмигаль.

Нагадуємо:

Внаслідок підриву російськими окупантами машинної зали зсередини, Каховську гідроелектростанцію повністю зруйновано і вона не підлягає відновленню.

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило у вівторок, що його експерти "уважно стежать за ситуацією" і що на Запорізькій атомній електростанції немає "безпосереднього ризику для ядерної безпеки" після руйнування Каховської ГЕС.

Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

За прогнозами Прокудіна, на цей момент вода мала досягнути критичного рівня.