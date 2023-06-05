У Ердогана новий міністр фінансів – обіцяє повернення до "раціональної" економічної політики

Мехмет Шимшек getty images

Після президентських виборів у Туреччині на посаду міністра фінансів був призначений фінансист Мехмет Шимшек, який заявляє повернення до "раціональної" економічної політики після років.

Про це повідомляє Financial Times.

Шимшек – колишній старший стратег з облігацій Merrill Lynch, який вже не вперше очолив Мінфін Туреччини. Шимшек раніше обіймав посади віцепрем'єр-міністра і міністра фінансів, але пішов з уряду в 2018 році, коли президент країни Реджеп Таїп Ердоган призначив міністром фінансів свого зятя Берата Албайрака.

Ердоган повернув його до складу кабінету міністрів у суботу в рамках кадрових перестановок, які посилили очікування, що Туреччина відійде від неортодоксальної політики, яка посилила серйозну кризу вартості життя і змусила іноземних інвесторів тікати з ринку.

Шимшек пообіцяв повернутися до "раціональної" політики після років, коли економічна стратегія Ердогана призвела до падіння ліри до рекордно низького рівня.

"Прозорість, послідовність, передбачуваність і дотримання міжнародних норм будуть нашими основними принципами в досягненні мети підвищення соціального добробуту", - заявив він. "У Туреччини немає іншого вибору, окрім як повернутися до раціональної основи. Ми надамо пріоритет макрофінансовій стабільності".

"Призначення Мехмета Шимшека ... збільшує ймовірність того, що монетарна політика (Туреччини – ЕП) зміститься в більш ортодоксальному напрямку", - йдеться в повідомленні Goldman Sachs для клієнтів в суботу.

ВІДЕО ДНЯ

Тепер інвестори чекають, чи змінить Ердоган керівництво центрального банку. Чинний голова Шахап Кавчіоглу провів низку різких знижень ставок за вказівкою президента відколи він очолив банк у березні 2021 року.

Інше питання полягає в тому, чи буде Ердоган готовий дотримуватися "раціональної" програми, якщо центральний банк здійснить різке підвищення ставок, яке, на думку економістів, є необхідним.

Нагадуємо:

Турецька ліра встановила новий мінімум та вперше впала до курсу у 20 за долар напередодні другого туру президентських виборів, які можуть завершитися перемогою чинного президента Реджепа Ердогана.