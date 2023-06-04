США уникнули дефолту: Байден підписав закон про обмеження боргу

getty images

Президент США Джо Байден підписав закон, який призупиняє дію стелі державного боргу США у розмірі 31,4 трильйона доларів, запобігаючи першому в історії дефолту, до якого залишалося всього два дні.

Про це повідомляє Reuters.

Підписання закону, яке було закрите для преси, стало завершенням кризи, яка дошкуляла Вашингтону місяцями, змусила Байдена перервати міжнародну поїздку до Азії та загрожувала підштовхнути Сполучені Штати на межу безпрецедентної економічної кризи.

Палата представників і Сенат ухвалили закон цього тижня після того, як Байден і спікер Палати представників Кевін Маккарті досягли угоди після напружених переговорів.

Агентство додає, що міністерство фінансів попередило, що не зможе сплатити всі свої рахунки в понеділок, якщо Конгрес не прийме рішення до того часу.

Контрольована республіканцями Палата представників проголосувала 314 голосами за схвалення законопроекту, а контрольований демократами Сенат проголосував 63 голосами проти 36.

Читайте також: Якщо завтра дефолт. Що буде, коли Штати перестануть платити за боргами

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

Сенат США у четвер ухвалив двопартійний закон, підтриманий президентом Джо Байденом, який скасовує стелю держборгу в розмірі 31,4 трильйона доларів, що дозволило уникнути першого в історії дефолту.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings може знизити кредитний рейтинг США навіть після того, як Конгрес прийняв законопроєкт, спрямований на запобігання дефолту.