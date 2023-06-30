Російський олігарх Лісін перевів ключові активи з Кіпру до Абу-Дабі − Bloomberg

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Російський олігарх Володимир Лісін, статки якого оцінюють у близько 23 млрд дол, перевів свої частки в "Новолипецькому металургійному комбінаті" та "ПГК" з Кіпру до компаній в Абу-Дабі (ОАЕ).

Про це пише Bloomberg.

За словами джерел агентства, Лісін перевів свої частки в ПАТ "Новолипецький металургійний комбінат" та АТ "Первая грузовая компания" ("ПГК") з Кіпру до компаній спеціального призначення Serenity II Holdings та Nebula II Holdings в Абу-Дабі.

Представник металургійної компанії підтвердив цю інформацію.

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"Більша частина статків Лісіна походить від його 79,3% акцій Новолипецького металургійного комбінату, виробника металу, акції якого котируються на біржі. Станом на грудень 2022 року він володів акціями через кіпрську холдингову компанію Fletcher Group Holdings", - пише агентство.

"Після вторгнення РФ в Україну російські олігархи потягнулися до Об'єднаних Арабських Еміратів, приваблені низькими податками, міжнародними зв'язками та відносною відкритістю їхніх статків, що контрастує з більшою частиною решти світу.

З іншого боку, російський уряд заохочує багатіїв повертати свої гроші додому, пропонуючи низькоподаткові внутрішні "офшорні" зони та підвищуючи вартість зберігання активів у традиційних притулках, таких як Кіпр або Мальта. Хоча спочатку цей варіант обрали небагато, зараз він також набуває популярності, оскільки лавина санкцій залишила заможних росіян з дедалі меншим набором можливостей управляти своїм багатством", - додає видання.

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Лісін не перебуває під санкціями США, Великої Британії чи ЄС.

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Нагадуємо:

Раніше розслідування "Радіо Свобода" показало, що російська компанія "НЛМК", яку контролює найбагатший російський бізнесмен Володимир Лісін, з 2014 року і щонайменше до 2019 року постачала сталь на державні підприємства РФ, які безпосередньо займаються виготовленням ядерної зброї.

Економічна правда