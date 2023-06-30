Кожна п’ята цигарка в Україні є нелегальною - дослідження
За підсумками 2022 року рівень тіньового ринку тютюнової продукції в Україні досяг 19,9% та є найвищим за останні 5 років.
Про це йlеться в дослідженні міжнародної консалтингової компанії KPMG, передає Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА).
За даними дослідження, рівень тіньового ринку тютюнової продукції сягнув відмітки у 19,9% ринку. Негативний тренд за останні 5 років лише посилюється, показник тіні становив:
- у 2018 році – 4,7%;
- 2019 – 6,9%;
- 2020 – 9,9%;
- 2021 – 17,2%.
Із загальних 7,35 млрд "підробок" найсуттєвішими є і залишається схема з товаром, який начебто призначений для "Duty free" - об’єми такої продукції у 2022 році склали 4,31 млрд сигарет – на таку продукцію припадає 58,6% обсягу тіньового ринку.
Обсяг контрафакту сягає 2,45 млрд сигарет та решта – контрабанда 0,59 млрд сигарет.
"Окрім внутрішньої проблеми, такий значний рівень тіні псує наш міжнародний імідж – оскільки нелегальні вироби потрапляють і до ринків ЄС – найбільше до Польщі (0,22 млрд сигарет) та Франції (0,18 млрд)", - зазначають аналітики.
Загалом, за торік з України було вивезено 0,71 млрд сигарет до інших країн. Обсяг вивезеної продукції знижується: до прикладу у 2018-му з України "експортувалось" 4,43 млрд продукції, а у 2021-му – 0,87 млрд.
В Європейські Бізнес Асоціації наголосили, що при таких критичних показниках нелегального ринку правоохоронцям необхідно максимально активізуватися та докласти усіх зусиль аби ситуація в країні почала покращуватись.
Крім цього Асоціація наголошує, що уваги потребує не тільки ринок підакцизної продукції, країні потрібна комплексна стратегія боротьби з тінню в усіх індустріях.
Читайте також: Питання на 20 мільярдів. Рада хоче обмежити роботу duty-free, щоб побороти тіньовий ринок тютюну