Кожна п’ята цигарка в Україні є нелегальною - дослідження

За підсумками 2022 року рівень тіньового ринку тютюнової продукції в Україні досяг 19,9% та є найвищим за останні 5 років.

Про це йlеться в дослідженні міжнародної консалтингової компанії KPMG, передає Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА).

За даними дослідження, рівень тіньового ринку тютюнової продукції сягнув відмітки у 19,9% ринку. Негативний тренд за останні 5 років лише посилюється, показник тіні становив:

у 2018 році – 4,7%;

2019 – 6,9%;

2020 – 9,9%;

2021 – 17,2%.

Із загальних 7,35 млрд "підробок" найсуттєвішими є і залишається схема з товаром, який начебто призначений для "Duty free" - об’єми такої продукції у 2022 році склали 4,31 млрд сигарет – на таку продукцію припадає 58,6% обсягу тіньового ринку.

Реклама:

Обсяг контрафакту сягає 2,45 млрд сигарет та решта – контрабанда 0,59 млрд сигарет.

"Окрім внутрішньої проблеми, такий значний рівень тіні псує наш міжнародний імідж – оскільки нелегальні вироби потрапляють і до ринків ЄС – найбільше до Польщі (0,22 млрд сигарет) та Франції (0,18 млрд)", - зазначають аналітики.

Загалом, за торік з України було вивезено 0,71 млрд сигарет до інших країн. Обсяг вивезеної продукції знижується: до прикладу у 2018-му з України "експортувалось" 4,43 млрд продукції, а у 2021-му – 0,87 млрд.

Реклама:

В Європейські Бізнес Асоціації наголосили, що при таких критичних показниках нелегального ринку правоохоронцям необхідно максимально активізуватися та докласти усіх зусиль аби ситуація в країні почала покращуватись.

Крім цього Асоціація наголошує, що уваги потребує не тільки ринок підакцизної продукції, країні потрібна комплексна стратегія боротьби з тінню в усіх індустріях.

Читайте також: Питання на 20 мільярдів. Рада хоче обмежити роботу duty-free, щоб побороти тіньовий ринок тютюну