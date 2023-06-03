Через вчорашню негоду на Київщині без світла досі залишаються 16 тисяч абонентів

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Через вчорашню негоду на ранок суботи, 3 червня, без електропостачання залишаються близько 16 тисяч клієнтів у 11 населених пунктах на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські регіональні мережі у Facebook.

"Станом на 9:30 без електропостачання залишаються близько 16 тисяч клієнтів у 11 населених пунктах, що знеструмлені повністю, та 35 - частково. Пошкодженими залишаються 22 лінії електропередачі 6-10 кВ та 673 трансформаторних підстанції",– йдеться в повідомленні.

Наразі найбільше відключень у Броварському, Бориспільському та Бучанському районах.

Ліквідація наслідків негоди триває, вже вдалось повернути електропостачання для понад 90 тисяч домівок.

Нагадаємо:

У Києві та області негода спричинила відключення електроенергії в споживачів.