Moody's залучить Microsoft і OpenAI для розробки ШІ-помічника для оцінки ризиків

Bloomberg

Рейтингова та дослідницька компанія Moodyʼs Corp. використовуватиме Microsoft Corp. та OpenAI для створення помічника на базі штучного інтелекту, який допоможе клієнтам аналізувати масиви інформації, необхідної для оцінки ризиків.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Moody's Research Assistant буде доступний для клієнтів, включаючи аналітиків, банкірів, радників, дослідників та інвесторів.

Як повідомив головний виконавчий директор компанії Роб Фаубер, Moody's розраховує представити версію для деяких клієнтів наприкінці цього року.

За його словами, Moody's також планує в майбутньому використовувати штучний інтелект для таких завдань, як кредитування та андеррайтинг.

У четвер компанія заявила, що вже розгорнула технологію ШІ-помічників від Microsoft для 14 тис співробітників Moody's, які використовують її для пошуку величезних обсягів внутрішньої інформації, в тому числі в базі даних Moody's Orbis про компанії.

"Microsoft, найбільший інвестор OpenAI, помітив сплеск попиту з боку корпоративних клієнтів, які хочуть використовувати сервіс Azure OpenAI для доступу до моделей "хмарного" стартапу.

Ці клієнти можуть, наприклад, використовувати можливості ChatGPT і GPT4 від Open AI для написання власних додатків для співробітників і клієнтів. Microsoft повідомила, що в першій половині поточного кварталу на цю послугу підписалися 2 000 нових клієнтів", - пише агентство.

"Нашим клієнтам доводиться мати справу з широким спектром різних ризиків - мова йде вже не тільки про кредитний ризик, ви повинні розуміти репутаційний профіль того, з ким ви ведете бізнес, кібер-ризик, вуглецевий перехід, фізичний ризик, пов'язаний зі зміною клімату, фінансовими злочинами і санкціями", - сказав Фаубер.

"Ця технологія є дуже перспективною, тому що вона значно полегшує отримання інформації з різних наборів даних і контенту, об'єднання їх разом і надання висновків у дуже природній, інтуїтивно зрозумілій формі", - резюмував він.

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