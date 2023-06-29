McDonald's відкрив новий ресторан на Київщині

фото: McDonald's

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's оголосила про відкриття нового ресторану у селі Крюківщина (Київська область) на вул. Богуна Івана, 2.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Будівництво закладу було розпочате ще у 2021 році. Через повномасштабне вторгнення проєкт був відкладений, а з відновленням роботи ресторанів його поновили.

Із відкриттям кожного ресторану компанія повертає українцям улюблені страви та звичний сервіс, підтримує місцеві громади та надає більше можливостей для працевлаштування. Наразі в Україні працює 91 ресторан McDonald’s", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що у ресторані - 135 місць для відвідувачів у залі та 106 на терасі. Всередині доступні 10 терміналів самообслуговування. Спершу ресторан працюватиме на видачу страв у закладі, послуга McDelivery стане доступною згодом, кажуть у мережі.

Заклад працюватиме з 08:00 до 21:00 із дотриманням розширених правил безпеки.

"Ресторани закриваються під час повітряної тривоги і відновлюють роботу орієнтовно через годину після її скасування", - додали в компанії.

Нагадаємо:

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s оголосила про відновлення роботи двох ресторанів у Кременчуці на вул. Київській, 6 та у Полтаві на вул. Європейській, 187-А.

У вівторок, 25 квітня, у Дніпрі перші п’ять ресторанів мережі закладів швидкого харчування McDonald’s відновили роботу.

Економічна правда