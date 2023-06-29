Укрзалізниця у липні ремонтуватиме колію на Прикарпатті: як зміниться рух поїздів

УЗ

"Укрзалізниця" з 17 по 27 липня закриє рахівський напрямок руху через плановий ремонт колії на ділянці Делятин-Надвірна.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

З 17 по 27 липня поїзди, що зазвичай прямують до Рахова, будуть обмежені до Івано-Франківська. Обмеження стосуватимуться лише робочих днів, у вихідні поїзди курсуватимуть до та з Рахова стандартним чином.

В УЗ додали, що вже працюють над призначенням щоденних "гірських шатлів" зі Львова до Ворохти (через Яремче та Татарів-Буковель) комфортабельними поїздами ДПКр-3.

"Це дизельні поїзди нового покоління з місцями для сидіння та кондиціонуванням в усіх вагонах першого та другого класу. Рейси зі Львова та зворотно з гір будуть виконуватися щоденно, тож можете бронювати свою подорож до Львова або Івано-Франківська вже зараз", – пояснили в компанії.

На час ремонтних робіт в горах (і на додачу – на ділянці Деражня-Комарівці) з 18 липня додатково буде призначено рейс №255/256 Київ-Чернівці.

Таким чином, поки вагони поїзда №55/56 не зможуть проїхати до Рахова, з 16 по 27 липня вони ж сполучатимуть столицю з Буковиною.

Крім цього, до Івано-Франківська запустять додатковий поїзд: №226 Запоріжжя – Івано-Франківськ. Спочатку - в тестовому режимі в одну дату – 12 липня з Запоріжжя, 13 липня з Івано-Франківська.

Нагадуємо:

"Укрзалізниця" оголосила, що, реагуючи на попит пасажирів, призначає додатковий поїзд №191/192 за найпопулярнішим внутрішнім маршрутом: Київ - Львів.

Економічна правда