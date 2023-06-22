Уряд готується витратитися на нові акцизні марки, депутати - готуються їх скасувати

Уряд затвердив нові акцизні марки для алкогольних напоїв та тютюнових виробів, у той час, як комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт №8287, яким передбачається запровадження електронної марки акцизного податку.

Це випливає з оприлюдненої на "Урядовому порталі" постанови Кабінету міністрів від 19.06.2023 р. № 618, а також повідомлення глави податкового комітету ВР Данила Гетманцева.

Так, згідно з постановою, уряд затвердив нові зразки марок акцизного податку для:

алкогольних напоїв вітчизняного та імпортного виробництва;

тютюнових виробів,

тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням;

рідин, що використовуються в електронних сигаретах, вітчизняного та імпортного виробництва.

ДПС доручено забезпечити виготовлення та продаж нових марок акцизного податку з 25 серпня 2023 року. Марки попереднього зразка припинять продавати з 1 вересня 2023 року.

Процес обміну старих акцизних марок на нові, а також знищення старих - триватиме до 2025 року.

У цьому зв'язку у фінансовому плані на 2024 рік у витратній частині Кабмін доручив передбачити витрати, пов’язані зі знищенням марок акцизного податку старих зразків та виготовленням, безоплатним обміном та доставкою продавцю марок акцизного податку нового зразка.

Водночас вже з 2024 року паперові акцизні марки в Україні можуть зникнути взагалі.

Згідно з положеннями законопроєкту № 8287, який рекомендовано ухвалити у другому читанні й найближчим часом винесуть у сесійну залу ВР, в Україні замість паперових будуть запроваджені електронні акцизні марки. А Кабміну дадуть пів року з моменту ухвалення закону, щоб привести у відповідність підзаконну нормативну базу.

Електронну марку акцизного податку наноситимуть безпосередньо на пачки тютюнових виробів, на пляшки з алкогольними напоями або на ємності з рідиною, що використовується в електронних сигаретах.

При цьому, система ще на етапі замовлення розрахує та виставить рахунок до сплати в частині сум акцизного податку за замовлені марки.

За словами глави податкового комітету ВР Данила Гетманцева, Е-марка надасть можливість:

відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача;

контролювати повноту і своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари;

кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару.

Також, буде створено Електронну систему обігу підакцизних товарів, яка забезпечить електронну взаємодію між державними органами та суб’єктами господарювання.

"Обтяжливий процес замовлення паперових марок акцизного податку піде в минуле", - наголосив у цьому з'язку Гетманцев.

Нагадуємо:

Попередній зразок акцизних марок Кабмін затвердив лише в лютому 2020 року. Тоді ж в уряді обіцяли впровадити електронну акцизну марку.