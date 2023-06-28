Ощадбанк слідом за ПриватБанком залишить діючі тарифи еквайрингу для бізнесу

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Державний Ощадбанк заявив, що не буде з 1 липня підвищувати еквайрингову комісію для роздрібної торгівлі за приймання карткових платежів, незважаючи на підвищення тарифу інтерчейндж з боку платіжних систем.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"У випадку непониження платіжними системами рівня інтерчейндж протягом 1-2 місяців банк перегляне своє рішення. Останній раз банк відмовився підвищувати цю комісію у грудні 2022 року після того, як ставку інтерчейндж було вперше збільшено платіжними системами після повномасштабного вторгнення.

На початку великої війни Ощад взагалі на декілька місяців скасував цю комісію", - йдеться у повідомленні.

"Сучасні фінансові технології допомогли бізнесу залишитись на плаву і продовжити забезпечувати українців найнеобхіднішим. Наше нинішнє рішення не підвищувати еквайрингову комісію допоможе зберегти цю тенденцію і надалі.

Ми свідомо йдемо назустріч бізнесу навіть попри те, що зменшуємо свою прибутковість", - заявив заступник голови правління держбанку Антон Тютюн.

Нагадаємо:

Державний Приватбанк залишає діючі тарифи на прийом безготівкової оплати картками для торговельних підприємств.

Банк закликав MasterCard і Visa скасувати підвищення ставки інтерчейндж з 1 липня 2023 року, "яке змушує банки збільшувати тарифи".

Економічна правда