Мінфін закликав визнати РФ юрисдикцією з високим рівнем ризику за фінансування "Вагнера" з бюджету

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Міністерство фінансів України закликало міжнародну спільноту визнати РФ юрисдикцією з високим рівнем ризику та надати відповідні ринкові рекомендації, щоб уникнути сприяння фінансуванню тероризму та організованої злочинності.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

У міністерстві нагадали, що напередодні президент РФ Путін у своїй промові заявив, що Росія повністю фінансувала ПВК "Вагнер" з федерального бюджету і виплатила близько 1 млрд доларів США грошової підтримки та винагород і близько 1,3 млрд доларів США страхових платежів за минулий рік.

"ПВК "Вагнер" - військова організація, заснована у 2014 році, яка використовує терористичну тактику по всьому світу. Естонія, Литва та парламент Франції визнали її терористичною організацією.

Французький парламент закликав ЄС офіційно визнати російську групу найманців "Вагнер" терористичною, і є ознаки того, що Велика Британія також планує визнати цю компанію терористичною. США запровадили санкції проти "Вагнер" як транснаціональної злочинної організації", - йдеться у повідомленні.

"Враховуючи, що компанія фінансується безпосередньо з російського державного бюджету, будь-яка компанія, що працює в межах російської юрисдикції, наражається на ризик сприяння тероризму та фінансуванню організованої злочинності.

Міжнародні компанії, які продовжують вести бізнес і сплачувати податки в Росії, опосередковано сприяють фінансуванню "Вагнер".

Фінансові установи та інші суб'єкти за межами Росії, які мають справу з коштами, отриманими з Росії, стикаються з високим ризиком несвідомої участі в незаконній діяльності, пов'язаній з "Вагнер", та відмиванням незаконних коштів, отриманих "Вагнер" через їхню злочинну діяльність у різних країнах, допомогу в постачанні та фінансуванні злочинного угруповання, а також участі в незаконній торгівлі", - додали в Мінфіні.

Так, міністр Сергій Марченко закликав Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force - FATF) та світову фінансову спільноту "зайняти консолідовану позицію для протидії загрозі цілісності світової фінансової системи та міжнародного бізнесу з боку Росії".

"Фінансування росією ультранасильницької ПВК "Вагнер" більше не є секретною інформацією. Фінансуючи "Вагнер", Росія експортує тортури, зґвалтування та масові вбивства по всьому світу.

Це не лише порушує стандарти FATF, але й становить серйозний виклик глобальному миру та безпеці. Не в змозі належним чином накласти санкції на росію і зберігаючи для рф доступ до світової фінансової системи, ми сприяємо подальшому руйнуванню і підриваємо міжнародний порядок, встановлений для захисту всіх нас", - заявив Марченко.

Нагадаємо:

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) не внесла Росію до "чорного списку".