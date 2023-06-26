Vodafone заплатить 1,8 млн грн штрафу за неправдиву рекламу

Верховний Суд підтвердив правомірність накладення штрафу Антимонопольним комітетом на ПрАТ "ВФ Україна" у розмірі 1,8 млн грн за неправдиву інформацію у рекламі.

Про це йдеться в постанові Верховного Суду від 20 червня 2023 року, яка оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень.

Як випливає із постанови, Vodafone оскаржував рішення АМКУ, яким у 2021 році було визнано порушенням поширення мобільним оператором у рекламі власних акцій "Лови гроші в смартфон. Купуй акційний смартфон та отримай 100 грн на бонусний рахунок", "Купуй смартфон – отримуй до 1000 грн на 4G Інтернет", "Кешбек до 1000 грн на зв'язок до всіх смартфонів" та "Купуй смартфон – лови знижку до 1000 грн на 4G Інтернет" інформації, що вводить в оману споживачів.

Як визначив АМКУ, дана реклама повідомляла невизначеному колу осіб неправдиві відомості про нарахування абонентам знижки/кешбеку у вигляді грошових коштів. Інформація була неповною та неточною внаслідок замовчування окремих фактів.

Зокрема, оператором не повідомлялася інформація про автоматичні відрахування бонусних коштів на абонентську плату й інші додаткові послуги, згідно з обраним тарифним планом.

Також, споживачів не попереджували про обов’язковість підключення до окремо визначених тарифних планів для активації акцій.

Також оператор не попереджав про заборону зміни тарифних планів.

Такі дії компанії могли вплинути на наміри певного кола осіб придбати товари й послуги ПрАТ "ВФ Україна". Відповідно, Комітет визнав їх порушенням законодавства та наклав на відповідача штраф - 1 760 749,00 грн.

Нагадуємо:

У травні 2023 року Антимонопольний комітет дозволив "ВФ Україна" ("Vodafone Україна") придбати частку в ТОВ "Фрінет", яка забезпечує компанії набуття контролю над провайдером.