АМКУ дав дозвіл Vodafone Україна на придбання провайдера "Фрінет"

Антимонопольний комітет 25 травня дозволив "ВФ Україна" ("Vodafone Україна") придбати частку в ТОВ "Фрінет", яка забезпечує компанії набуття контролю над провайдером.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Так, концентрація відбувається у сфері надання послуг фіксованого доступу до інтернету. Учасники угоди надають послуги доступу до мережі інтернет, як фізичним, так і юридичним особам в межах багатьох населених пунктів України.

"Частки групи покупця на відповідних регіональних ринках є незначними. Тож, в результаті здійснення концентрації сукупні частки учасників концентрації на регіональних ринках послуг фіксованого доступу до мережі Інтернет фізичним та юридичним особам у відповідних географічних межах не перевищуватимуть 15-21 відсотків", - йдеться в повідомленні.

В АМКУ встановили, що задіяні у концентрації ринки є висококонкурентними. Зокрема, основними конкурентами "ВФ Україна" вважає компанії Ukrtelecom, Vega, Kyivstar, Fregat, Lanet, Triolan, HOMENET, Goodnet, PROSTO, IT-Invest, Darkwood, RedLine та ін.

"Таким чином, заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, тому АМКУ надав відповідний дозвіл.

Економічна правда