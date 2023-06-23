Сума вкладів українців у банках перевищила трильйон

Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України за травень зросла на 1,4 мільярда гривень та на 1 червня становила 1,07 трильйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Із загальної суми вкладів фізичних вклади у національній валюті становили 670 млрд грн. Вклади в іноземних валютах - 398,7 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 червня 2023 року становила 3,1%.

Сума вкладів фізичних осіб-підприємців становила 122,7 млрд грн - 11,5% від загальної суми вкладів.

Нагадуємо:

Мінцифри та Фонд гарантування вкладів фізосіб підписали меморандум та працюють над новою послугою в "Дії", завдяки якій вкладники збанкрутілих банків зможуть у кілька кліків повернути кошти.

Економічна правда