Сума вкладів українців у банках перевищила трильйон
П'ятниця, 23 червня 2023, 18:59 -
Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України за травень зросла на 1,4 мільярда гривень та на 1 червня становила 1,07 трильйона гривень.
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Із загальної суми вкладів фізичних вклади у національній валюті становили 670 млрд грн. Вклади в іноземних валютах - 398,7 млрд грн.
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 червня 2023 року становила 3,1%.
Сума вкладів фізичних осіб-підприємців становила 122,7 млрд грн - 11,5% від загальної суми вкладів.
Нагадуємо:
Мінцифри та Фонд гарантування вкладів фізосіб підписали меморандум та працюють над новою послугою в "Дії", завдяки якій вкладники збанкрутілих банків зможуть у кілька кліків повернути кошти.
Економічна правда