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Сума вкладів українців у банках перевищила трильйон

П'ятниця, 23 червня 2023, 18:59 - Анастасія Жарикова

Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України за травень зросла на 1,4 мільярда гривень та на 1 червня становила 1,07 трильйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Із загальної суми вкладів фізичних вклади у національній валюті становили 670 млрд грн. Вклади в іноземних валютах - 398,7 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 червня 2023 року становила 3,1%. 

Сума вкладів фізичних осіб-підприємців становила 122,7 млрд грн - 11,5% від загальної суми вкладів.

Нагадуємо:

Мінцифри та Фонд гарантування вкладів фізосіб підписали меморандум та працюють над новою послугою в "Дії", завдяки якій вкладники збанкрутілих банків зможуть у кілька кліків повернути кошти.

Економічна правда

Фонд гарантування вкладів банки депозит ФОП
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