Виявлено ще чотири компанії-надрокористувачі, які схематозили в Україні, а експортували - до РФ

Детективи Бюро економічної безпеки арештували корпоративні права чотирьох підприємств - надрокористувачів, які наживалися в Україні за допомогою низки протиправних схем, а свою продукцію - корисні копалини, відправляли до Росії.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Загальна вартість арештованих активів становить понад 13 млн грн.

Згадані підприємства мали спеціальні дозволи на користування надрами та видобували пісок і граніт на території Житомирської та Київської областей. Також вони торгували будівельними матеріалами по всій Україні.

Водночас власниками цих компаній були підсанкційні особи та громадянин Російської Федерації.

Аналізуючи рух коштів банківськими рахунками компаній, співробітники БЕБ встановили, що впродовж 2020-2021 років було виведено на користь бенефіціара понад 224 млн грн.

Видобуті корисні копалини загальнодержавного значення за заниженою вартістю продавалися на підконтрольні підприємства, які у подальшому перепродували їх підприємствам реального сектору економіки за ринковими цінами. Ця схема дозволяла ухилятися від сплати податків.

Внаслідок таких дій суму рентної плати за користування надрами було занижено на понад 23 млн грн.

Також детективи БЕБ встановили, що підприємства-надрокористувачі здійснили експорт видобутих корисних копалин до РФ загальною вартістю 62 млн грн.

Окрім того, в ході досудового розслідування також встановлено, що службові особи згаданих юридичних осіб здійснили ряд порушень податкового законодавства, а саме занизили рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин у період з 2018 по 2022 на понад 8,7 млн грн та податку на прибуток на суму 7 млн грн.

Нагадуємо:

Напередодні Служба безпеки України повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Шелкову, який постачав до РФ українську титанову сировину. Для реалізації оборудок росіянин використовував підконтрольне йому ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" у Дніпропетровській області.

Рідкісні мінерали з родовищ української компанії є незамінними компонентами для виробництва високоякісного титану.

Саме їх Шелков постачав до РФ на замовлення підприємств російського воєнно-промислового комплексу. Серед них – виробники крилатих ракет "Калібр", бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, а також вертольотів Ка-52.

Крім того, сьогодні, 22 червня, стало відомо, що Служба безпеки України повідомила про підозру російському мільярдеру Сергію Кабаргіну, який організував схему вивозу з України стратегічної сировини для "Росатома".