Вивозив з України сировину для "Росатома": російському мільярдеру повідомили про підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру російському мільярдеру Сергію Кабаргіну, який організував схему вивозу з України стратегічної сировини для "Росатома".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

З початку великої війни російський олігарх реалізував оборудку, яка дозволила йому перерахувати до російського бюджету мільярди рублів. Для цього використовувалось АТ "Кіровоградське рудоуправління", де видобувають рідкісні породи глини, у тому числі вогнетривкої класифікації.

Як пояснили в СБУ, ця сировина є необхідною складовою для будівництва і ремонту технологічних приміщень на потенційно небезпечних об’єктах промисловості та енергетичної галузі.

"За вказівкою Кабаргіна гірські породи з українського підприємства постачали нібито до третіх компаній, хоча насправді вони потрапляли до бізнес-структур "Росатома" і "Лукойла". Фігурант здійснював поставки через власну компанію в росії – "Боровичский комбинат огнеупоров", – додали правоохоронці.

Також значну кількість виготовлених з української сировини будівельних матеріалів, Кабаргін відправляв російським військам на фронт для будівництва укріпрайонів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили російському мільярдеру про підозру в фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Оскільки Кабаргін перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Нагадуємо:

Компанія "Кіровоградське рудоуправління", кінцевим бенефіціаром якого є російський бізнесмен Сергій Кабаргін, продовжує володіти ліцензією на розробку Обознівського родовища каолінової глини.

Сергій Кабаргін – російський бізнесмен зі статками майже 4 млрд руб. Він, зокрема, володіє московським заводом "Фізприбор", розробки якого експлуатуються на російських АЕС підсанкційної держкорпорації "Росатом".

РНБО поки не запровадило санкції проти Кабаргіна, через що не можливо розпочати процедуру конфіскації його українських активів на користь держави чи позбавити підприємство ліцензій.

Економічна правда