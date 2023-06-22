У Раді пропонують перенаправити на ЗСУ 2 мільярди з Фонду регіонального розвитку

Бюджетний комітет Верховної Ради на засіданні в четвер, 22 червня, рекомендував спрямувати 2 мільярди гривень з Фонду регіонального розвитку на ЗСУ.

Про це ЕП повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

Комітет з питань бюджету повторно розглянув і рекомендував до другого читання законопроект №9165 щодо використання коштів державного фонду регіонального розвитку.

В оновленій редакції депутати пропонують переспрямувати 2 млрд грн з цього фонду на підвищення обороноздатності.

"Зваживши на те, що Верховна Рада досі не ухвалила законопроект 9165 в цілому через велику кількість поправок, а до кінця року залишається замало часу для повноцінної реалізації регіональних інфраструктурних проектів, ми внесли пропозицію щодо спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку на потреби Збройних Сил України, а саме на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання", - зазначила депутатка.

Підласа додала, що вважає доцільним акумулювати всі можливі ресурси для відсічі російської агресії.

Для потреб відбудови у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії залишається 38,3 млрд.

Нагадуємо:

Уряд затвердив перелік перших проєктів, які отримають фінансування у розмірі 6,6 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.