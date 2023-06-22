Україна за десять років створить умови для утримання армії в понад 500 тис осіб - конференція в Лондоні

Україна поставила собі за мету за десять років наростити ВВП зі $161 млрд до $1 трлн, оскільки країні необхідно мати сильну армію чисельністю понад 500 тис. осіб і розвивати соціальну сферу, освіту, охорону здоров'я.

Про це заявила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко на конференції з відновлення в Лондоні.

"Економічні правила дають змогу фінансувати ці галузі без критичного навантаження на бюджет", - наголосила перша віцепрем'єрка.

Вона додала, що дві головні передумови для цього - це НАТО і ЄС, які нададуть Україні доступ до безпеки й міжнародних інституційних реформ.

За її словами, країна ставить за мету знизити перерозподіл ВВП через бюджет до 25%.

Свириденко зазначила, що місцевий ринок реконструкції та розвитку України протягом наступних 20 років становитиме понад $500 млрд, а крім того, заміщення російського та китайського експорту до країн ЄС також дає ринок потенціалом понад $200 млрд щорічно.

"На додаток до цього, прямо зараз ми працюємо над конкурентоспроможною податковою системою і зосереджені на розвитку ринку праці, щоб впоратися з проблемами повоєнного відновлення України", - додала перша віцепрем'єрка.

Нагадуємо:

Україна ставить за мету за десять років збільшити валовий внутрішній продукт (ВВП) до $1 трлн.

Згідно з оцінками Мінфіну, у 2022 році ВВП України впав із понад $200 млрд до $161 млрд. Зростання за десять років до $1 трлн означає щорічне збільшення номінального ВВП України в доларах на 20%.





