Uklon оголосив про вихід на ринок Узбекистану

Український онлайн-сервіс виклику авто Uklon виходить на ринок Узбекистану - з кінця червня сервіс працюватиме в Ташкенті.

Про це повідомляється в офіційному пресрелізі компанії.

"В Узбекистані Uklon надаватиме сучасне рішення для онлайн-замовлення авто, що включає Uklon App - застосунок для пасажирів та Uklon Driver App - застосунок для водіїв", - йдеться у повідомленні.

Також компанія надаватиме сервіс доставки.

"У 2023 році розпочали нашу експансію в інших країни, бо впевнені, що можемо конкурувати з глобальними гравцями. Більше того, віримо що український продукт і наші цінності, дозволять зайняти вагому частку ринку в новій країні", - заявив співзасновник Uklon Сергій Смусь.

Наразі сервіс працює у 27 містах України, мобільний застосунок Uklon завантажили понад 12 мільйонів разів.

Нагадаємо:

У травні Uklon оголосив про вихід на ринок Азербайджану.

Раніше повідомлялось, що український сервіс виклику таксі Uklon планує найближчим часом розпочати роботу у двох країнах.

Економічна правда