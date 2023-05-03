Uklon оголосив про вихід на ринок Азербайджану
Український онлайн-сервіс виклику авто Uklon виходить на ринок Азербайджану.
Про це повідомив у Facebook CTO та співзасновник Uklon Віталій Дятленко.
"Uklon виходить на міжнародний ринок.
Розпочинаємо ми з теплої та дуже дружньої для нас країни - Азербайджану. Відтепер жителі Баку зможуть користуватися сучасним сервісом для онлайн-замовлення авто", - написав він.
За його словами, вихід на новий ринок відбувся за підтримки відомої в Азербайджані онлайн-платформи Umico.
"Кешбек до 100% на вашу першу поїздку. Також ви отримуватимете кешбек 1,5% на кожну наступну поїздку! Шлях за вами - вибір за вами!", - йдеться в рекламі Uklon в Азербайджані.
В Азербайджані Uklon надаватиме рішення для онлайн-замовлення авто, що включає Uklon App - застосунок для пасажирів та Uklon Driver App - застосунок для водіїв, йдеться у пресрелізі.
Раніше, у 2017 році, Uklon спробував запустити проєкт у столиці Грузії Тбілісі, але вже у 2018 році через велику конкуренцію компанія відмовилася розвивати цей напрямок і вирішила зосередитися виключно на українському ринку.
У грудні 2021 року Uklon вийшла на ринок Молдови, але через початок війни та проблеми з компанією-партнером у березні 2022 року цей напрямок компанія закрила.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялось, що український сервіс виклику таксі Uklon планує найближчим часом розпочати роботу у двох країнах - можливо, вже у квітні.
Економічна правда