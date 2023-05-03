Uklon оголосив про вихід на ринок Азербайджану

Український онлайн-сервіс виклику авто Uklon виходить на ринок Азербайджану.

Про це повідомив у Facebook CTO та співзасновник Uklon Віталій Дятленко.

"Uklon виходить на міжнародний ринок.

Розпочинаємо ми з теплої та дуже дружньої для нас країни - Азербайджану. Відтепер жителі Баку зможуть користуватися сучасним сервісом для онлайн-замовлення авто", - написав він.

За його словами, вихід на новий ринок відбувся за підтримки відомої в Азербайджані онлайн-платформи Umico.

"Кешбек до 100% на вашу першу поїздку. Також ви отримуватимете кешбек 1,5% на кожну наступну поїздку! Шлях за вами - вибір за вами!", - йдеться в рекламі Uklon в Азербайджані.

В Азербайджані Uklon надаватиме рішення для онлайн-замовлення авто, що включає Uklon App - застосунок для пасажирів та Uklon Driver App - застосунок для водіїв, йдеться у пресрелізі.

Раніше, у 2017 році, Uklon спробував запустити проєкт у столиці Грузії Тбілісі, але вже у 2018 році через велику конкуренцію компанія відмовилася розвивати цей напрямок і вирішила зосередитися виключно на українському ринку.

У грудні 2021 року Uklon вийшла на ринок Молдови, але через початок війни та проблеми з компанією-партнером у березні 2022 року цей напрямок компанія закрила.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що український сервіс виклику таксі Uklon планує найближчим часом розпочати роботу у двох країнах - можливо, вже у квітні.

Економічна правда