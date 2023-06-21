ЄБРР та партнери працюватимуть над страхуванням воєнних ризиків в Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку та інші учасники Ukraine Recovery Conference у Лондоні підписали заяву про наміри щодо співпраці у відновленні ринку приватного страхування в Україні задля стійкості під час війни та повоєного відновлення.

Про це повідомляє пресслужба ЄБРР.

Заяву підписали ЄБРР, Європейська Комісієя, Норвегієя, Швейцарієя, Україна і Фонд технічного співробітництва тайванського бізнесу. Сторони працюватимуть разом з основними стейкхолдерами на цьому ринку та у державному секторі над створенням необхідного гарантійного фонду.

"Ринок страхування в Україні майже припинив діяльність внаслідок розв’язаної Росією війни в Україні, але наявність страхових послуг для приватних інвесторів є однією з ключових запорук як стійкості країни під час війни, так і успіху повоєнного відновлення", – зазначили в фінустанові.

У ЄБРР наголошують, що страхування є критично важливою галуззю для підтримки економічної стійкості України.

Згідно з останньою оцінкою Світового банку за рік війни Україна зазнала фізичної шкоди та збитків на 135 млрд дол і потребуватиме 411 млрд дол для відновлення протягом 10 років.

Хоча до цього часу фінансування для української економіки в основному забезпечували інші країни та міжнародні організації, приватний сектор також повинен відіграти значну роль у відновленні, враховуючи ці величезні обсяги потреб", – пояснюють в ЄБРР.

Підписанти заяви про наміри розглянуть можливість співпраці у створенні гарантійного фонду для відновлення України в партнерстві з провідними міжнародними установами приватного сектору з метою сприяння доступу приватного сектору до послуг страхування воєнних ризиків в Україні.

На початковому етапі передбачається запуск такого страхування для торговельних операцій з перспективою його подальшого розширення на інші сегменти ринку.

Також буде розглянута можливість залучення донорської підтримки для активізації української галузі внутрішнього страхування і перестрахування та її зв’язків з глобальними гравцями цього ринку, а також створення платформи для діалогу між ключовими стейкхолдерами ринку страхування у державному та приватному секторах з метою визначення додаткових сфер для співпраці.

Нагадуємо:

Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA) групи Світового банку почало надавати гарантії страхування воєнних ризиків в Україні.