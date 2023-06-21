Австрійські залізниці відновили курсування безпересадкового вагона Відень — Чоп — Відень

Команда Австрійських залізниць знайшла можливість відновити курсування безпересадкового вагона №430 Відень — Чоп — Відень.

Про це повідомляє "Укрзалізниця", яка днем раніше анонсувала скасування цього вагону.

"Завдяки операційним змінам у розподілі рухомого складу Австрійських залізниць, безпересадковий вагон відсьогодні відновить курсування на маршруті Відень — Чоп (відправлення з Відня о 16:42, прибуття у Чоп о 02:28), а відзавтра — на зворотному маршруті Чоп — Відень", - йдеться в повідомленні.

Розклад руху без змін: відправлення з Чопа о 03:28, прибуття до Відня об 11:21.

Нагадуємо:

"Укрзалізниця" планує збільшити кількість місць в купе на маршруті Київ-Варшава. Наразі очікується погодження польської сторони для запуску у напрямку Варшави потягів зі стандартними для українських вагонів чотиримісними купе, замість тримісних, які курсують зараз.





