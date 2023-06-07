Запуск стандартних потягів Київ - Варшава: УЗ очікує погодження польської сторони

"Укрзалізниця" очікує погодження польської сторони для запуску у напрямку Варшави потягів зі стандартними для українських вагонів чотиримісними купе, замість тримісних, які курсують зараз.

Про це українська залізниця повідомляє у своєму Телеграм-каналі.

14 вагонів тестового поїзда Київ - Варшава стандартного для України габариту вже отримали QR-коди та маркування Польських залізниць.

Ще один крок на шляху до запуску повноцінного поїзда на нашому найдефіцитнішому напрямку пройдено. Очікуємо на фінальні погодження від польських колег та готуємо вагони до нового маршруту", - йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Нагадуємо:

На сьогодні поїзди на Варшаву - це найдефіцитніший напрямок Укрзалізниці. Кількість запитів від пасажирів у 10 разів перевищує пропозицію місць.

Це дозволить у 2-3 рази збільшити пропозицію місць для прямого сполучення між українською та польською столицями, зазначав раніше голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Зараз польські залізничники пропускають за цим маршрутом лише спеціальні вагони "вужчого" габариту RIC, які мають 3-місні купе.

1 червня "Укрзалізниця" запустила тестовий поїзд стандартного для України габариту - вочевидь, щоб продемонструвати його польській стороні на практиці. Поїзд складатиметься з 14 вагонів.

Перед цим було проведено переговори щодо сумісності вагонів УЗ з польською інфраструктурою та отримано технічні погодження від польського регулятора UTK (Urząd Transportu Kolejowego).