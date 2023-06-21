З початку війни міжнародні партнери надали Україні $51 млрд бюджетної підтримки - Марченко

З початку 2023 року Україна залучила 20 мільярдів доларів на фінансування дефіциту державного бюджету, загалом з початку великої війни - 51 мільярд доларів.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу на Ukraine Recovery Conference у Лондоні.

"Ми повністю профінансовані на цей рік... Я думаю, що це великий успіх переговорів. Ми не самотні не тільки щодо наших потреб у фінансуванні бюджету, а й тоді, коли ми говоримо і про фінансування відновлення", - сказав він.

Глава Мінфіну додав, що спільно з віцепрем'єром - очільником Мінвідновлення Олександром Кубраковим працює над тим, як зіставити пріоритети з можливим донорським фінансуванням.

"Ми хочемо відстежувати всі кошти донорів, ми хочемо спрямувати ці гроші на першочергові потреби України. Це не дуже легка справа, але я вірю, що разом ми зможемо зробити це краще", - заявив Марченко.

Зі свого боку уряд України продовжує тримати макроекономічну та фінансову стабільність. Зокрема, вдалося знизити ставку інфляції до 15,3% за підсумками травня з 26,6% за підсумками 2022 року, а останні прогнози зростання економіки цього року становлять майже 3%.

Нагадуємо:

Сполучені Штати виділять на відновлення України 1,3 мільярда доларів.

Україна та Європейський інвестиційний банк підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в проєктах відновлення України, який передбачає виділення 840 млн євро на реалізацію в 2023 році пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України.

Франція виділить Україні додаткові 40 млн євро безповоротної фінансової допомоги для невідкладної відбудови у цьому році, а також готує багаторічний план допомоги для цивільних потреб.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про новий пакет економічної допомоги Україні, а також оголосив про нову програму страхування військових ризиків для сприяння відновленню України.