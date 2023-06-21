ОГТСУ отримає від Фонду енергетичної підтримки обладнання на 300 мільйонів

Фонд підтримки енергетики України надасть Оператору ГТС України обладнання для відновлення пошкоджених та деокупованих об’єктів на 300 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

Компанія отримає п’ять автоматичних газорозподільних станцій (АГРС) потужністю 5 000 м3/год у межах допомоги від Фонду підтримки енергетики України, створеному при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства у співпраці з Міненерго, ЄС та міжнародними донорами.

У червні ОГТСУ уклав угоду на постачання, шеф-нагляд за монтажем та введенням в експлуатацію нового обладнання з польським постачальником, компанією "cGAS controls Sp. Z o.o.".

Ці газорозподільні станції допоможуть відновити об’єкти газотранспортної системи, пошкоджені внаслідок збройної агресії Росії, зокрема на сході та півдні України. А сучасне автоматизоване обладнання, у свою чергу, дозволить підприємству експлуатувати ці об’єкти більш ефективно та безпечно.

"Ми вдячні Фонду за вагому підтримку у забезпеченні безперебійної роботи ГТС в умовах воєнного часу. Нове обладнання допоможе нам відновити безперебійне транспортування газу жителям територій, що постраждали від бойових дій", – зазначив генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа.

Нагадуємо:

Верховна Рада не змогла ухвалити урядовий законопроєкт № 9311 про "поглинання" компанією "Оператор ГТС України" своєї материнської компанії - АТ "Магістральні газопроводи України".