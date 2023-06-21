Наслідки руйнування Каховської ГЕС для ВВП України підрахували в НБУ

Через руйнування Каховської ГЕС негативний внесок у зміну реального ВВП України становитиме 0,2%.

Таку оцінку надали в Національному банку України, повідомляє видання "Мінфін".

У короткостроковому періоді вплив буде обмеженим.

"Він буде зумовлений насамперед негативним впливом скорочення споживання води на промислову діяльність південно-східного регіону, зокрема роботу низки металургійних підприємств, підприємств сільського господарства та харчової промисловості. Додатково на останніх позначиться зниження врожаю соняшнику та овочів, які вирощуються на Херсонщині, у Запорізькій та Дніпропетровській області", — стверджують в НБУ.

У Нацбанку наголосили, що ризики для економіки найбільше сконцентровані у скороченні її потенціалу.

Йдеться про ризики зниження продуктивності сільського господарства, втрати іригаційних систем, а також втрати майна та виробничих потужностей на затоплених територіях, погіршення очікувань та можливе посилення міграції, у тому числі за кордон.

Аналітики регулятора вважають, що втрати врожаю зернових та олійних призведуть до зниження експорту окремих продовольчих товарів. Крім того, через зниження внутрішньої пропозиції овочів збільшиться їхній імпорт.

"Це, за першими оцінками Національного банку, може призвести до розширення дефіциту торгівлі товарами у наступні два роки. Максимальні втрати оцінюються у 0,4 млрд доларів у 2023 році та 0,7 млрд доларів у 2024 році", — йдеться у відповіді НБУ.

У ньому також наголошується, що цей акт тероризму з боку Росії матиме довгострокові наслідки для України та збільшуватиме вартість відновлення нашої держави.

У Нацбанку пояснили, що наразі повністю оцінити вплив цієї катастрофи неможливо, оскільки територія, яка зазнала найбільших втрат, ще перебуває під окупацією.

Нагадуємо:

Раніше в НБУ оцінили можливі втрати врожаю овочів від підриву греблі Каховської ГЕС.

Песимістичний сценарій складає 10-14% втрат врожаю, проте в Нацбанку його розглядають лише як ризик, а реальні втрати оцінюють в 5%.

У Нацбанку також заявляють, що через підрив Каховської ГЕС вони оцінюють зростання інфляції цього року в 0,3 відсоткового пункту. Останній прогноз НБУ інфляції на цей рік - 14,8%.

Згідно з даними Держстату, за підсумками травня інфляція в Україні в річному виразі знизилася до 15,3%.