В НБУ оцінили можливі втрати врожаю овочів від підриву греблі Каховської ГЕС

Песимістичний сценарій щодо втрати врожаю від підриву греблі Каховської ГЕС складає 10-14%, проте в Нацбанку його розглядають лише як ризик, а реальні втрати оцінюють в 5%.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, передає "Інтерфакс-Україна".

"Загалом, за нашими оцінками, під ризиком перебувають близько 10-14% від загального врожаю овочів через затоплення та осушення ґрунтів у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Однак насправді наші втрати врожаю овочів оцінюються дещо менше, приблизно в 5%, оскільки частка підтоплених площ на підконтрольних територіях порівняно невелика, хоча зрозуміло, що врожайність у цих областях може знизитися", - сказав Ніколайчук.

Очікується, що найбільше може постраждати врожай баклажанів - під ризиком 20%.

Також досить високі показники врожаю на постраждалих територіях становлять огірки, кавуни, помідори, перець. Показники щодо моркви трохи нижчі за інші культури.

Водночас, як вважають в НБУ, є потенціал компенсації цих втрат за рахунок нарощування виробництва в інших областях і за рахунок імпорту.

Нагадуємо:

У Нацбанку заявляють, що через підрив Каховської ГЕС він оцінює зростання інфляції цього року в 0,3 відсоткового пункту. Останній прогноз НБУ інфляції на цей рік - 14,8%.

Згідно з даними Держстату, за підсумками травня інфляція в Україні в річному виразі знизилася до 15,3%.