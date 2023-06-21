Компанія власника Pin-Up "Єдиний простір" заробляє п’яту частину з комісій в "Дії" 

Фінансова компанія "Єдиний простір", через яку проходять платежі в застосунку "Дія та власником якої є власник онлайн казино Pin-Up Ігор Зотько, заробляє близько 20% з комісій за транзакції адміністративних послуг

Про це Зотько розповів в коментарі dev.ua.

Він розповів, що через "Єдиний простір" проходить чотири види платежів у "Дії":

пожертви в застосунку "Дія" (Армія дронів);

купівля ОВДП у застосунку і на порталі "Дія";

United24;

адміністративні послуги в застосунку та вебпорталі "Дія".

Обіг перших двох за 2023 рік складає приблизно 900 млн грн. За ці платежі компанія не бере комісії.

Оборот ініціативи United24 становить понад 180 млн грн. За донати United24 "Єдиний простір" так само не бере комісію, однак є собівартість послуг банківських еквайєрів від 0,6% до 2,2% залежно від валюти та країни-емітента банку.

"Залишилися тільки адмінпослуги з оборотом близько 980 млн грн, і тут вже є комісія "Єдиного простору" — це 1,5% і не менше 1 грн, більша частина якої йде на покриття банківських послуг. Наприклад, якщо абстрактно взяти комісію в одну гривню, то з неї "Єдиний простір" заробляє близько 20 копійок", – додав Зотько.

Нагадуємо:

Власник компанії, яка забезпечує проведення всіх онлайн-платежів через державний портал та застосунок "Дія", отримуючи з цього відсоток, є виконавчим директором онлайн казино Pin-Up.ua.