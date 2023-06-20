Мінфін розмістив ОВДП ще на понад 31 мільярд: ставки однієї з позицій зросли

Міністерство фінансів на аукціоні в вівторок, 20 червня, розмістило облігації внутрішньої державної позики на 31,4 мільярда гривень в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Від розміщення гривневих облігацій з терміном погашення 1 рік під 18,5% залучили 10,25 млрд грн (ставка зросла з 18,4% минулого тижня).

Облігації з терміном погашення 1,3 року під 18,23% розмістили на 721 млн грн.

Гривневі облігації з терміном погашення 1,6 року під 19,3% розмістили на 1,4 млрд грн.

Від розміщення ОВДП з терміном погашення 2,7 року під 19,75% залучили 4,65 млрд грн.

Також Мінфін розмістив на аукціонах розмістив ОВДП в іноземній валюті:

від розміщення доларових облігацій на 9 місяців під 4,8% залучили 244 млн дол;

від розміщення ОВДП в євро на 1 рік під 3,24% - 136 млн євро.

Мінфін

Нагадуємо:

З початку великої війни до кінця травня уряд розмістив ОВДП на аукціонах на 318,6 млрд грн, 3,57 млрд дол та 1,48 млрд євро - загалом в гривневому еквіваленті 498 мільярдів гривень.

Економічна правда