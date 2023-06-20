Фонд гарантування виставив на продаж активи 9 банків на понад 8 мільярдів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж активи 9 банків, які ліквідуються, початкова ціна лотів становить 8,16 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

З них на суму 6,7 млрд грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, на суму 789,7 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.

Дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 120,9 млн грн, а цінні папери – за 549,9 млн грн.

Протягом тижня заплановано продаж активів ПАТ "ЗЛАТОБАНК", АТ "МЕГАБАНК", АТ "МР Банк", ПУАТ "ФІДОБАНК", АТ "БАНК СІЧ", АТ "АКБ "АРКАДА", ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", АТ "Місто Банк".

Нагадуємо:

Мінцифри та Фонд гарантування вкладів фізосіб підписали меморандум та працюють над новою послугою в "Дії", завдяки якій вкладники збанкрутілих банків зможуть у кілька кліків повернути кошти.